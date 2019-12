Interkommunale Zusammenarbeit Die Berufsfeuerwehr Regensburg stellt ihre Drehleiter der Feuerwehr Neutraubling zur Verfügung

(Foto: Fick/Berufsfeuerwehr Regensburg)

Wie auch Privatfahrzeuge, so müssen vor allem Fahrzeuge, die bei Notfällen eingesetzt werden, zuverlässig funktionieren. Daher sind regelmäßige Wartungen und das Einhalten von Serviceintervallen essentiell. Doch was tun, wenn eine umfangreiche Wartung ansteht, und in dieser Zeit dieses unverzichtbare Fahrzeug für Einsätze nicht zur Verfügung steht? Hoffen, dass nichts passiert, ist sicher keine Lösung.