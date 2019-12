Verdächtiger hatte rund 1,5 Promille Weil er die falsche Bowlingkugel benutzt hatte – 62-Jähriger soll 23-Jährigen gewürgt haben

Zwischen einem 62-jährigen und einem 23-jährigen Regensburger kam es am Sonntag, 22. Dezember, in einer Bowlinghalle im Gewerbepark in Regensburg wegen einer fälschlich benutzten Bowlingkugel gegen 22 Uhr zu einer tätlichen Auseinandersetzung.