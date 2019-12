Körperverletzung Betrunkener Patient bespuckt Rettungsassistentin

(Foto: Joerg Huettenhoelscher/123rf.com)

Am Sonntag, 22. Dezember, in den frühen Morgenstunden, wurde der Rettungsdienst zu einem Einsatz in die Arnbrucker Straße in Bad Kötzting gerufen.