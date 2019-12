Bislang 47 Fahrzeuge beschädigt Serie von Sachbeschädigungen an Autos in Wenzenbach – Polizei kann Verdächtigen festnehmen

(Foto: Schmid)

Seit Mitte Dezember kam es zu einer Vielzahl von Sachbeschädigungen an Autos in Wenzenbach. Die Polizeiinspektion Regenstauf mit Unterstützungskräften aus Regensburg verstärkte daraufhin ihre Präsenz in dem Ort. AM Sonntag, 22. Dezember, wurde ein Verdächtiger auf frischer Tat festgenommen.