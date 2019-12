Zeugen gesucht Unbekannter verliert Kontrolle über vollen Einkaufswagen und beschädigt Pkw

(Foto: 123rf.com)

Am Donnerstag, 19. Dezember, wurde gegen 15 Uhr auf dem Lidl Parkplatz in Furth im Wald ein grüner Jaguar beschädigt. Aufgrund des Schadens am Pkw kann davon ausgegangen werden, dass ein Kunde nach dem Einkauf die Kontrolle über seinen voll beladenen Einkaufswagen verloren hatte und dieser gegen die hintere rechte Seite prallte.