Randale in Cham Außer Rand und Band – 36-Jähriger landet im BKH

(Foto: Ursula Hildebrand)

Ein stark alkoholisierter und äußert aggressiver 36-jähriger in Regensburg wohnhafter Asylbewerber schlug am Sonntag, 22. Dezember, gegen 2 Uhr, in einer Diskothek in der Chamer Innenstadt einer 28-jährigen Frau mit dem Ellenbogen ins Gesicht, die dadurch an der Nase leicht verletzt wurde.