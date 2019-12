2,6 Promille Auch ihr Ehemann konnte sie nicht mehr zurückalten – volltrunkene 50-Jährige tritt Polizisten

Mit Blaulicht fuhren Polizeibeamte der PI Regensburg-Nord am Samstag, 21. Dezember, gegen 19 Uhr zu einem Einsatz in der Frankenstraße/Kreuzung Steinweg. Dort werde eine Frau von einem Mann bedrängt!

REGENSBURG Bei Eintreffen stellte sich die Situation ganz anders dar: Eine gut 50-jährige Kasachin aus Regensburg hatte dem Alkohol übermäßig zugesprochen und konnte sich kaum mehr auf den Beinen halten. Sie drohte mehrfach, in den fließenden Straßenverkehr zu fallen. Zudem war sie in einer renitenten und aggressiven Gemütslage, sodass ihr anwesender, nüchterner Ehemann sie nicht mehr anleiten konnte. Nachdem die Kasachin in einem Rettungswagen behandelt worden war, griff sie unvermittelt einen der eingesetzten Polizeibeamten an und trat diesem heftig ans Schienbein. Die mit etwa 2,6 Promille hochgradig alkoholisierte Frau wurde danach aufgrund Selbst- und Fremdgefahr ins Bezirkskrankenhaus eingeliefert. Dort musste sie noch eine Blutentnahme über sich ergehen lassen, die von der Staatsanwaltschaft angeordnet worden war. Sie erhält nun eine Strafanzeige wegen Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte und Körperverletzung. Der deutsche Ehemann der Kasachin blieb ratlos zurück. Der 32-jährige Polizeibeamte wurde leicht verletzt und konnte den Dienst fortsetzen.