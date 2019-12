Mittelschwer verletzt Schwächeanfall am Steuer – 55-Jähriger prallt gegen einen Baum

Am Samstag, 21. Dezember, 12.50 Uhr, kam ein 55-Jähriger mit seinem Opel Corsa auf der Staatsstraße bei Feßmannsdorf wegen eines Schwächeanfalls nach rechts von der Fahrbahn ab und fuhr frontal gegen einen Baum in der Böschung.

GRAFENWIESEN/LANDKREIS CHAM Der Fahrer wurde mit mittelschweren Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert. An seinem Pkw entstand Totalschaden in Höhe von 2.000 Euro.