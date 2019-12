Drogentypische Auffälligkeiten Selbstgebastelte Kennzeichen an den Mazda geschraubt

(Foto: Ursula Hildebrand)

In den Morgenstunden des Samstags, 21. Dezember, führte eine Streifenbesatzung der PI Regensburg-Nord in einer Tankstelle in der Frankenstraße bei einem etwa 20-jährigen Fahrzeugführer eine Verkehrskontrolle durch, denn ein nicht im Dienst befindlicher Kollege der PI Süd hatte bemerkt, dass dieser an seinem Mazda selbstgebastelte Kennzeichen angebracht hatte.