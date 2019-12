Unfall im Landkreis Cham Baum trifft Forstarbeiter – 33-Jähriger wird schwer verletzt

Am Samstag, 21. Dezember, gegen 13.40 Uhr, kam es in einem Waldstück im Gemeindebereich Schönthal zu einem Arbeitsunfall, bei dem ein Forstarbeiter schwer verletzt wurde.

SCHÖNTHAL/LANDKREIS CHAM Ein 33-jähriger Mann war in dem unwegsamen Waldstück mit Rückearbeiten beschäftigt, als er aus bislang noch nicht geklärter Ursache durch einen circa vier Meter langen Baumstamm im Oberkörperbereich schwer verletzt wurde. Der Verletzte wurde durch Kräfte der örtlichen Feuerwehren und des Rettungsdienstes geborgen und in eine Klinik verbracht. Die zuständige Berufsgenossenschaft wurde in die Unfallsachbearbeitung mit eingebunden.