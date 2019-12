4.000 Euro Schaden Mehrere Fahrzeuge auf dem Gelände eines Kfz-Händlers beschädigt, Schmähbrief hinterlassen

(Foto: Ulrich Krellner/123rf.com)

In den Nachtstunden von Donnerstag auf Freitag, 19. auf 20. Dezember, beschädigte ein bisher unbekannter Täter in der Donaustaufer Straße in Regensburg bei einem irakischen Fahrzeughändler mehrere gebrauchte Fahrzeuge verschiedenster Hersteller.