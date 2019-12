Unfallflucht in Blaibach Auto angefahren und einfach abgehauen

(Foto: Ursula Hildebrand)

Am Freitag, 20. Dezember, im Zeitraum von 7 bis 12.30 Uhr, hatte eine 26-jährige Frau ihren Nissan in Blaibach im Ortsteil Kreuzbach, auf einem öffentlichen Parkplatz geparkt. Als sie zu ihrem Pkw zurückkam, bemerkte sie eine Beschädigung an der Tür hinten rechts.