Entwendet wurde nichts Einbruch in Mutter-Kind-Gruppe des Lappersdorfer Pfarrheims – Polizei sucht Zeugen

(Foto: 123rf.com)

Am Donnerstag, 19. Dezember, in der Zeit von 16 Uhr bis 17.30 Uhr, hebelte ein bislang unbekannter Täter das Fenster der Mutter-Kind-Gruppe des Pfarrheims in der Oppersdorfer Straße in Lappersdorf auf und gelangte so in das Gebäude. Entwendet wurde nichts, der Sachschaden am Fenster beläuft sich aber auf circa 1.000 Euro.