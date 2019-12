Zeugen gesucht Scheibe an einem Wohnhaus in Regenstauf eingeschlagen

Im Schutz der Dunkelheit brachte ein Täter in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag, 18. auf 19. Dezember, eine Scheibe an einem Wohnhaus in der Sandstraße im Regenstaufer Ortsteil Diesenbach zum Bersten.