Um Hinweise wird gebeten Fahrräder in Regenstauf sichergestellt – die Polizei sucht nach den Eigentümern

Beamte der Polizeiinspektion Regenstauf stellten bei einem Jugendlichen aus dem Landkreis zwei Fahrräder sicher, die mutmaßlich von diesem entwendet wurden.

REGENSTAUF Aufgrund der bislang vorliegenden Erkenntnisse dürften die beiden Mountainbikes im November oder Dezember 2019 in Regenstauf, möglicherweise am Fahrradabstellplatz am Bahnhof oder am Schulzentrum entwendet worden sein.

Die Räder können wie folgt beschrieben werden

Rad 1: Herren MTB der Marke Bulls, hellgrün, 26 Zoll Reifen, Besonderheit Sattelhalterung defekt

Rad 2: Herren MTB der Marke Ideal, schwarz mit roten und silberfarbenen Elementen, 29 Zoll Reifen, Besonderheit Aufkleber der Firma Ehrl

Die Fahrräder werden bis auf Weiteres bei der Polizei in Regenstauf verwahrt. Personen, die Angaben zu den Eigentümern machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Regenstauf unter der Telefonnummer 09402/ 9311-0 in Verbindung zu setzen.