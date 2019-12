Strafverfahren eingeleitet Mehrere Diebstähle in Cham – drei Verdächtige identifiziert

(Foto: Ursula Hildebrand)

Am Donnerstag, 19. Dezember, wurde zunächst eine 28-jährige tschechische Staatsangehörige nach einem vorangegangenen Ladendiebstahl in einem Verbrauchermarkt in der Rodinger Straße in Cham festgenommen.