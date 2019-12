2.000 Euro Schaden Fahrer eines Kleintransporters fährt gegen Feuerwehrhaus

(Foto: Ralph Hoppe/123rf.com)

Am Donnerstag, 19. Dezember, gegen 14 Uhr, stieß der 51-jährige Fahrer eines Kleintransporters einer Kabelverlegerfirma beim Wenden an die Hausmauer des Feuerwehrhauses in Ronsolden (Gemeinde Velburg im Landkreis Neumarkt).