Dank für Beitrag zur Sicherheit Bürgermeisterin Gertrud Maltz-Schwarzfischer besucht die Polizeiinspektion Regensburg-Süd

Am Donnerstag, 19. Dezember, besuchte Bürgermeisterin Gertrud Maltz-Schwarzfischer die Polizeiinspektion Regensburg-Süd. Wie bereits im Vorjahr stattete sie den Polizeibeschäftigten einen vorweihnachtlichen Besuch ab.

REGENSBURG Nach der Begrüßung durch den Dienststellenleiter, Leitenden Polizeidirektor Roider, ergaben sich im historischen Besprechungsraum der PI Regensburg-Süd vielerlei interessante Gespräche. So wurde nicht nur ein Blick in das vergangene Jahr, sondern auch auf die Herausforderungen der Zukunft geworfen. Hier zeigten sich viele Schnittmengen zwischen der Arbeit der Stadt und der Polizei. Maltz-Schwarzfischer bedankte sich bei ihrer Polizei für den geleisteten Beitrag zur Sicherheit im Stadtgebiet Regensburg und für die gute Zusammenarbeit. Im Gegenzug überreichte Roider ein Erinnerungsgeschenk an die Bürgermeisterin. Dieser Aufsteller ist dem Regensburger Wappen versehen und drückt dadurch die Verbundenheit der Polizeibeamtinnen und -beamten mit ihrer Stadt aus. Der Besuch endete mit einem gemeinsamen Foto.