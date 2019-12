Um Hinweise wird gebeten Blauer Seat an der hinteren Fahrzeugtüre verkratzt – Polizei sucht Zeugen

(Foto: Ursula Hildebrand)

Im Zeitraum von Mittwoch, 18. Dezember, 19 Uhr, bis Donnerstag, 19. Dezember, 12 Uhr, wurde in der Sandmüllerwiese in Wörth an der Donau, auf Höhe der Hausnummer 6, ein blauer Seat an der rechten hinteren Fahrzeugtüre verkratzt.