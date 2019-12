Aufgebrochen Diverses Werkzeug aus einem Auto geklaut

In der Zeit von Mittwoch, 18. Dezember, 15 Uhr, bis Donnerstag, 19. Dezember, 10:30 Uhr, versuchte ein bisher unbekannter Täter, zunächst durch Schlossstechen einen schwarzen Isuzu, der im Parkhaus in der Holzapfelstraße in Bad Kötzting abgestellt war, zu öffnen. Es blieb beim Versuch.