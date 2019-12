Ladendiebstahl 13-Jährige klaut Kosmetikartikel im Wert von 183 Euro – Alarmanlage verriet sie

Als eine 13-jährige Rodingerin am Mittwoch, 18. Dezember, um 16.43 Uhr, den Drogeriemarkt in der Further Straße in Roding verließ, schlug die Alarmanlage an.