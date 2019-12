Anzeige erstattet Vandale verkratzt Ford im Parkhaus

(Foto: Schmid)

Die Besitzerin eines grauen Ford Kuga erstattete Anzeige bei der Polizeiinspektion Regensburg Nord, weil ihr Fahrzeug am Mittwoch, 18. Dezember, in der Zeit zwischen 7.30 und 11 Uhr in der Tiefgarage im Donaueinkaufszentrum verkratzt wurde.