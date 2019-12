Die Polizei bittet um Hinweise 31-Jährigen mit Diebesgut in den Taschen erwischt

(Foto: Sakdawut Tangtongsap/123rf.com)

Am Mittwochabend, 18. Dezember, sollte ein 31-jähriger Tscheche am Further Bahnhof von einer Streife der Bundespolizeiinspektion Waldmünchen einer Personenkontrolle unterzogen werden. Der Delinquent reagierte aber schon bei der Aufforderung, sich auszuweisen, aggressiv und warf mit einem Werkzeug nach einem Beamten.