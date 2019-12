In der Böhmerwaldstraße im Wenzenbacher Ortsteil Gonnersdorf beschädigte ein bislang unbekanntes Fahrzeug am Dienstagabend, 17. Dezember, eine Straßenlaterne.

WENZENBACH Durch den Anstoß wurde die Laterne umgeknickt, wodurch ein Schaden in Höhe von 500 Euro entstand. Aufgrund der bislang vorliegenden Erkenntnisse könnte ein Lkw am Dienstagabend in der Zeit zwischen 17 und 21.30 Uhr den Schaden verursacht haben.

Die Polizeiinspektion Regenstauf hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um sachdienliche Hinweise zum Verursacher unter der Telefonnummer 09402/ 9311-0.