Widerstand geleistet Deutlich über zwei Promille – Zechpreller beleidigt Polizeibeamte

(Foto: Bundespolizei/Alexandra Stolze)

Am Montagabend, 16. Dezember, hat sich ein 35-jähriger Deutscher in einer Gaststätte am Hauptbahnhof Regensburg geweigert, seine Zeche und zwei von ihm zerbrochene Gläser zu bezahlen.