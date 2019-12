Zum vierten Mal im Dienstbereich Erneut illegal Altreifen entsorgt – PI Wörth erbittet Hinweise

(Foto: 123rf.com)

In der Zeit von Freitag bis Montag, 13. bis 16. Dezember, wurden in der Laberau in Sünching, am Sportplatzparkplatz, illegal vier Altreifen abgelagert.