Jetzt steht der Reise nichts im Weg Studentin im Glück – ehrlicher Finder bringt verlorene Geldbörse zurück

Glück hatte eine spanische Studentin, deren Geldbörse schneller als erwartet wieder aufgefunden wurde.

REGENSBURG Am Dienstag, 17. Dezember, gegen Mittag meldete eine spanische Studentin ihre Geldbörse bei der PI Regensburg Süd als verlustig. Besonders ärgerlich: Darin befand sich unter anderem ihr spanischer Ausweis. Diesen hätte sie am Mittwoch für einen geplanten Flug in ihre Heimat dringend benötigt. Glücklicherweise meldete sich kurz darauf ein ehrlicher Finder, der nicht nur die Geldbörse, sondern gleichzeitig auch die Aussicht auf eine Reise ohne Probleme zurückbrachte.