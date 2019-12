Mindestens zwei Täter Einbruch in Lagerhalle – Bauholz, Buntmetall und Schaltschränke gestohlen

(Foto: andreypopov/123rf.com)

In der Zeit von Freitag, 13. Dezember, bis Dienstag, 17. Dezember, drangen Unbekannte in eine Lagerhalle an der Kötztinger Straße in Furth im Wald ein und entwendeten daraus Bauholz, Buntmetall und drei Schaltschränke.