Unfall bei Stamsried Zu schnell auf glatter Straße unterwegs – schwangere 30-Jährige landet mit ihrem Auto im Feld

(Foto: trendobjects/123rf.com)

Am Dienstag, 17. Dezember, gegen 7.10 Uhr, befuhr eine 30-jährige Frau aus dem Gemeindebereich Pösing mit ihrem BMW auf der Staatsstraße von Pösing in Richtung Stamsried. Aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit und Straßenglätte kam das Fahrzeug in einer Rechtskurve in Schleudern und kam anschließend im angrenzenden Feld zum Stehen.