BMW-Fahrer hatte Vorfahrt missachtet Dodge überschlägt sich nach Zusammenstoß – 71-jähriger Fahrer stirbt

Tödliche Verletzungen erlitt ein Autofahrer am Dienstagnachmittag, 17. Dezember, als es auf der Kreisstraße NM5 zum Zusammenstoß zweier Fahrzeuge kam.

FREYSTADT/LANDKREIS NEUMARKT Gegen 16:55 Uhr missachtete ein 42-jähriger BMW-Fahrer offensichtlich die Vorfahrtsregelung an der Kreisstraße Höhe Forchheim und wollte die Straße überqueren. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem Dodge-Fahrer. Dieser Dodge überschlug sich durch den Zusammenstoß und der 71-jährige Fahrer erlitt dabei so schwere Verletzungen, dass er noch an der Unfallstelle verstarb. Sein 24-jähriger Beifahrer wurde schwer verletzt ins Klinikum verbracht. Alle Beteiligten stammen aus Freystadt im Landkreis Neumarkt.

Durch die Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth wurde die Hinzuziehung eines Gutachters sowie die Sicherstellung der beteiligten Fahrzeuge verfügt. Es wurden weitere strafprozessuale Maßnahmen angeordnet.

Die Unfallstelle war längere Zeit gesperrt, die Sicherung, Beleuchtung und Umleitung wurden von den umliegenden Feuerwehren durchgeführt. Die Unfallaufnahme erfolgt durch die Polizei Neumarkt in der Oberpfalz.