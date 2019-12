Personenkontrollen in Wenzenbach „Dunst von Marihuana“ zog den Polizeibeamten in die Nase

In der Nacht von Montag auf Dienstag, 16. auf 17. Dezember, gegen 1.15 Uhr, wurden im Rahmen von Personenkontrollen in Wenzenbach bei insgesamt drei jungen Männern im Alter zwischen 20 und 24 Jahre Betäubungsmittel in geringer Menge aufgefunden und sichergestellt.