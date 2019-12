Vorfall am Hauptbahnhof in Regensburg 1,7 Promille – 41-Jähriger handelt sich Anzeige wegen Körperverletzung und Beleidigung ein

Ein 41-jähriger Mann aus Oberbayern hat sich in der Nacht von Samstag auf Sonntag, 14. auf 15. Dezember, in einem Schnellrestaurant am Hauptbahnhof in Regensburg eine Strafanzeige wegen Körperverletzung und Beleidigung eingehandelt.