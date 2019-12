Autofahrer wird schwer verletzt Heftiger Crash auf der A3 bei Wörth an der Donau

(Foto: Auer)

Am Montagmittag, 16. Dezember, gegen 12.30 Uhr ereignete sich auf der Autobahn A3 bei Wörth an der Donau in Fahrtrichtung Passau ein schwerer Verkehrsunfall.