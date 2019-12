Prozess in Regensburg Mutmaßliche Vergewaltigung in Nittendorf – Polizeibeamter schildert vor Gericht seine Eindrücke vom 11. Mai

Der Angeklagte mit seinen Verteidigern Julian Wunderlich und Hubertus Werner. (Foto: Ursula Hildebrand)

Im Prozess gegen einen 21-Jährigen, der im Verdacht steht, seine Ex-Freundin in deren Wohnung in Nittendorf vergewaltigt zu haben, hat am Montag, 16. Dezember, der Polizeibeamte der Polizeiinspektion Nittendorf ausgesagt, der am Tattag, dem 11. Mai dieses Jahres, als erster Kontakt zu der 22-jährigen Frau und in der Folge zu dem mutmaßlichen Täter hatte.