Die Polizei ermittelt Einbruch – Bargeld aus Betriebsräumen in Regensburg geklaut

Die Abwesenheit des Personals am Wochenende verlockte einen bislang unbekannten Dieb, Bargeld aus Betriebsräumen in Regensburg zu entwenden.

REGENSBURG Von Samstag, 14. Dezember, 11.30 Uhr, bis Sonntag, 16. Dezember, 10 Uhr, gelang auf bisher unbekannte Weise ein Langfinger in die Geschäftsräume eines Unternehmens in der Hildegard-von-Bingen-Straße. Dort konnte er Bargeld in Höhe eines niedrigen vierstelligen Bargeldbetrages entwenden. Die Kriminalpolizei Regensburg hat die Ermittlungen übernommen.