Unfall Feuerwehr musste 77-Jährigen aus seinem Auto befreien

Ein Pkw-Fahrer kam von der Straße ab und wurde mittelschwer verletzt.

ZEILARN. Am 4. März gegen 9.15 Uhr befuhr ein 77-jähriger VW-Fahrer die Holzleitnerstraße in Zeilarn im Ortsteil Gumpersdorf. An der Einmündung zur Bundesstraße 20 fuhr er ohne anzuhalten über den Kreuzungsbereich, touchierte mehrere Bäume und überschlug sich.

Der Fahrer war in Folge des Unfalls eingeklemmt und musste durch die Feuerwehr befreit werden. Er kam mit mittelschweren Verletzungen ins Krankenhaus. Am Pkw entstand Totalschaden in Höhe von ca. 6000 Euro. Glück im Unglück hatte der vierbeinige Beifahrer. Er konnte unverletzt aus dem Fahrzeug befreit werden und wurde von den Gemeindemitarbeitern aus Zeilarn vor Ort betreut. Eingesetzt waren die Feuerwehren aus Gumpersdorf, Marktl und Marktlberg.