Hinweise erbeten Vandalen wüteten in der Alois-Gässl-Straße

In der Zeit zwischen 29. Februar (12 Uhr) und dem 1. März (11.50 Uhr) wurden im Zuge der Alois- Gässl-Straße mehrere Verkehrszeichen beschädigt. Außerdem wurde ein Gullydeckel herausgehoben und die Rott geworfen.

PFARRKIRCHEN. Dieser konnte wieder geborgen und in die Fahrbahn eingesetzt werden. Der Sachschaden beläuft sich auf mehreren hundert Euro. Die Polizei ermittelt wegen gemeinschädlicher Sachbeschädigung und gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr. Die Polizeiinspektion Pfarrkirchen bittet um sachdienliche Hinweise. Es ist davon auszugehen, dass die Tat in den Nachtstunden verübt wurde.