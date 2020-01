Drei Frauen im Krankenhaus Polizei ermittelt nach Verdacht auf K.O.-Tropfen

(Foto: Hannes Lehner)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag (25. auf 26. Januar) wurden unabhängig voneinander drei junge Frauen in die Kreisklinik Eggenfelden eingeliefert. Alle Drei waren zuvor in einer örtlichen Diskothek.