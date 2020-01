Technischer Defekt 10.000 Euro Schaden bei Brand im Lagerraum einer Gaststätte

Zu einem Brand in einem Lagerraum einer örtlichen Gaststätte / Metzgerei in der Passauer Straße kam es am Freitag, 10. Januar, kurz nach 11 Uhr.