Crash an der Auffahrt zur A3 Drei Autos und ein Lkw in Unfall verwickelt, zwei Personen schwer verletzt

Pkw-Fahrer hat den Laster offenbar übersehen

Aicha vorm Wald. Ein schwerer Unfall hat sich gegen 11.35 Uhr in Renholding (bei Windorf) direkt an der Ausfahrt der A3 auf der ST21272 (Landkreis Passau) ereignet. Es waren drei Autos und ein Lkw in den Unfall verwickelt. Drei Personen wurden verletzt, davon zwei schwer.

Der Pkw war auf der Staatsstraße aus Richtung Aicha vorm Wald in Richtung Windorf unterwegs. Auf Höhe der Autobahnauffahrt übersah er beim Linksabbiegen offensichtlich einen entgegenkommenden Lkw. Zwischen diesen beiden Fahrzeugen kam es zu einem Frontalzusammenstoß. Die beiden Insassen des PKW wurden schwer verletzt. Ein nachfolgendes Großraumtaxi konnte nicht mehr rechtzeitig ausweichen bzw. bremsen und touchierte die Unfallfahrzeuge. In dem Auto wurde eine Person verletzt.Ein weiteres nachfolgendes Kfz wurde von herumfliegenden Fahrzeugteilen getroffen. Die verletzten Personen wurden in ein Krankenhaus gebracht, drei nicht mehr fahrbereite Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Während der Aufräumarbeiten war die Staatsstraße 2127 im Unfallbereich etwa zwei Stunden komplett gesperrt.