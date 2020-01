Brand Brand bei KFZ-Aufbereiter in Passau löst Großarlarm aus

Starker Rauch drang aus einem Gebäude bei einem KFZ-Dienstleister in der Spitalhofstraße

PASSAU Am Mittwochabend den 29. Januar kurz nach 20:00 Uhr wurden die Feuerwehren in Passau zu einer starken Rauchentwicklung in einem Rückgebäude, wo ein Getränkemarkt und ein Fahrzeugaufbereiter untergebracht ist, alarmiert. Beim Eintreffen der ersten Feuerwehren quoll dichter Rauch aus dem Gebäude. Was genau brannte und was die Ursache war, wird erst von der Kripo Passau ermittelt. Nach ersten Angaben sind keine Personen verletzt worden. Auch über die Schadenshöhe konnten noch keine Angaben gemacht werden.