Brand Holzschuppen brennt aus unbekannter Ursache im Landkreis Passau nieder

Die Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen, konnte aber nicht mehr verhindern, dass der Schuppen komplett zerstört wurde.

ORTENBURG Am Dienstag den 21. Januar gegen 0:25 Uhr bemerkte eine Zeugin einen Feuerschein an einem Anwesen in Hinding. Aus diesem Grund verständigte sie die Rettungsleitstelle. Beim Eintreffen der alarmierten Feuerwehren stellte sich heraus, dass ein größerer Holzschuppen in Brand stand. In dem Schuppen waren unter anderem Gartengeräte, Werkzeuge, sowie Holz gelagert. Das Feuer wurde durch die Feuerwehren gelöscht. Die Hütte wurde durch den Brand komplett zerstört. Es entstand ein Schaden in Höhe von ca. 10.000 Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache eingeleitet. Am Schadensort waren die Freiwilligen Feuerwehren aus Oberiglbach, Unteriglbach, Rainding, Neustift und Söldenau eingesetzt.

Es waren lange Schlauchleitungen nötig um das Wasser an den Brandherd zu befördern. (Foto: Walter Wisberger/zema-medien.de)