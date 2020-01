Brand Photovoltaikanlage brennt im Landkreis Passau

Ein technischer Defekt in einem Verteilerkasten war wahrscheinlich die Ursache für den Brand in einer Photovoltaikanlage bei Neukirchen vorm Wald

NEUKIRCHEN VORM WALD Am Freitagvormittag den 17. Januar gegen 10:45 Uhr wurden die Feuerwehren Neukirchen vorm Wald, Weferting, Aicha vorm Wald und Straßkirchen zu einem Photovoltaikanlagenbrand nach Renning alamiert. Das Feuer konnte schnell gelöscht werden und somit konnten die Feuerwehren Aicha vorm Wald und Straßkirchen noch bei der Anfahrt wieder abbestellt wer. Nach Angaben eines Mitarbeiters von Bayernwerk hatte ein Anschlusskasten Feuer gefangen. In diesem Kasten laufen die Kabel der Module zusammen und erzeugen durch die Reihenschaltung die für den Transformator notwendige Spannung. Die Schadenshöhe muss erst durch ein Fachpersonal noch ermittelt werden. An dem Brandort waren noch die Polizei und ein Rettungswagen zur Vorsorge alarmiert worden.

Die Feuerwehren hatten das Feuer schnell im Griff (Foto: Stefan Plöchinger/zema-medien.de)