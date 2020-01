Verkehrsunfall PKW schleudert bei Vilshofen gegen Steinwand

Ein Fahrfehler war die Ursache für den Unfall eines Mannes aus Oberbayern.

VILSHOFEN Am Donnerstag den 16. Januar gegen 18:30 Uhr fuhr ein 65-jähriger Pkw-Fahrer aus Oberbayern die Staatsstraße 2119 von Garham in Richtung Vilshofen. Am Albersdorfer Berg kam er aufgrund eines Fahrfehlers ins Schleudern. Dadurch prallte er mit seinem Pkw gegen eine Mauer. Durch den Unfall wurden der Fahrer und seine Mitfahrerin jeweils leicht verletzt. Sie wurden durch den Rettungsdienst ins Krankenhaus Vilshofen gerbracht. Der Pkw musste durch einen Abschleppdienst geborgen werden. Es entstand ein Gesamtschaden von ca. 9000 Euro.