Bekifft war er auch noch Grenzpolizei schnappt Drogen-Schmuggler

Ein Kilogramm Amphetamin sowie Marihuana, Kokain und LSD wurden sichergestellt

PASSAU. Am Sonntag (12 Januar) bestätigte sich der Spürsinn der Passauer Grenzpolizisten: Bei der Kontrolle eines 37-Jährigen auf einem Parkplatz an der Bundesautobahn A3 wurden gleich mehrere Straftaten aufgedeckt. Der Mann wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft Passau dem Ermittlungsrichter am Amtsgericht Passau vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehl. Die Kripo Passau führt die weiteren Ermittlungen.

Am Sonntag gegen 1 Uhr früh kontrollierten Passauer Grenzpolizisten auf einem Parkplatz der Bundesautobahn A3 in Fahrtrichtung Österreich einen alleinreisenden 37-jährigen deutschen Staatsangehörigen. Bei seiner körperlichen Durchsuchung fanden die Beamten zunächst eine geringe Menge Kokain. Um auch seinen Pkw, einen VW Passat mit österreichischer Zulassung, einer umfangreichen Kontrolle zu unterziehen, fand die weitere Kontrolle auf dem Gelände der Grenzpolizeiinspektion Passau statt. Dort konnten im Fahrzeug versteckt rund 1 Kilogramm Amphetamin sowie geringe Mengen Marihuana, Kokain und LSD sichergestellt werden.

Die weiteren Überprüfungen ergaben, dass der 37-Jährige während seiner Fahrt unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Er musste sich einer Blutentnahme unterziehen. Da er nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis ist bestand bereits eine Fahndungsnotierung gegen den Mann. Ihn erwartet nun ein weiteres Strafverfahren wegen des Verdachts des Fahrens ohne Fahrerlaubnis.

Die Kripo Passau führt in Absprache mit der Staatsanwaltschaft Passau die weiteren Ermittlungen. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft wurde der 37-Jährige heute (13. Januar) dem Ermittlungsrichter am Amtsgericht vorgeführt. Nachdem dieser Haftbefehl gegen ihn erließ, wurde er in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.