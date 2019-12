Verkehrsunfall Tödlicher Verkehrsunfall auf der A3 bei Passau

Pkw stieß gegen liegengebliebenes Pannenfahrzeug, dabei wurde 1 Person getötet

PASSAU Am zweiten Weihnachtsfeiertag den 26. Dezember gegen 4:30 Uhr ereignete sich ein Verkehrsunfall mit einer getöteten und einer schwerverletzten Person auf der BAB 3 in Fahrtrichtung Österreich, zwischen den Anschlussstellen Passau-Süd und Pocking. Bislang wird davon ausgegangen, dass ein bulgarischer Sprinter mit Anhänger ins Schlingern oder Schleudern geriet, bevor dieser auf der Fahrbahn zum Stehen kam. Ein nachfolgender Pkw stieß gegen das liegengebliebene Fahrzeuggespann, wobei der zwischenzeitlich ausgestiegene bulgarische Fahrer des Fahrzeuggespannes erfasst und getötet wurde. Der Fahrer des auffahrenden Pkw wurde schwer verletzt ins Krankenhaus Rottalmünster verbracht. Die beiden weiteren Insassen des Fahrzeuggespannes blieben unverletzt, wurden jedoch mit Schock ins Klinikum Passau eingeliefert. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 30.000 Euro, da auch die Mittelleitplanke beschädigt wurrde. Zur Klärung des Unfallherganges wurde auf staatsanwaltschaftliche Anordnung ein Gutachter eingeschaltet. An der AS Passau-Süd wurde der Verkehr ausgeleitet. Zur Unterstützung waren Kräfte der Hauptfeuerwache Passau und der Freiwilligen Feuerwehren Haarschedl und Neukirchen a. Inn eingesetzt. Die an der Unfallstelle anwesenden Ersthelfer werden gebeten, sich bei der Verkehrspolizeiinspektion Passau, Tel. 0851/9511-521, zu melden.