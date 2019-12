Zimmerbrand Angebranntes Essen sorgte für Feuerwehreinsatz

Glimpflich ging ein Zimmerbrand in Grubweg aus

PASSAU Am Montagvormittag den 23. Dezember gegen 10:15 Uhr wurden die Feuerwehren Grubweg, Hals und Salzweg zu einem Zimmerbrand in die Sandbergstraße nach Grubweg alarmiert. Ein Essen stand am eingeschalteten Ofen und der Bewohner war nicht zu Hause. Das Feuer wurde rasch ohne größeren Schaden gelöscht.