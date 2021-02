Brandalarm Wie kam der Schuh in die Mikrowelle?

Foto: Jörg Hüttenhölscher/123rf.com

Am späten Montagabend, 15. Februar 2021, wurden Polizei und Feuerwehr zu einem Brandalarm in die Asylbewerberunterkunft in der Traunsteiner Seuffertstraße gerufen. Grund für den Einsatz war eine brennende Mikrowelle.