Nach tödlichem Verkehrsunfall Kripo übernimmt die Ermittlungen

Wie bereits berichtet, war es am Abend des 5. Februar 2021 in Mühldorf am Inn zu einem folgenschweren Verkehrsunfall gekommen, bei dem ein junger Mann nach der Kollision mit einem Pkw verstarb.

Mühldorf am Inn. Weil sich zwischenzeitlich Verdachtsmomente ergaben, dass dem Tod des jungen Mannes möglicherweise ein verbotenes Kraftfahrzeugrennen zweier Pkw-Fahrer vorausging, übernahm die Kriminalpolizei Mühldorf die weiteren Untersuchungen in dem Fall.

Am Freitagabend, 5. Februar 2021, kam es gegen 19.35 Uhr auf der Nordtangente in Mühldorf am Inn zu einem Verkehrsunfall mit tödlichem Ausgang. Ein junger Mann (16) aus Mühldorf am Inn war beim Überqueren der Straße an einer durch Lichtzeichenanlage geregelten Fußgängerfurt vom Pkw eines Autofahrers erfasst und dabei so schwer verletzt worden, dass er noch an der Unfallstelle verstarb. Das Fahrzeug des Pkw-Lenkers wurde sichergestellt. Ein Sachverständiger wurde von der Polizei an den Unfallort zur Fertigung eines unfallanalytischen und eines technischen Gutachtens hinzugezogen.

Unter der Sachleitung der Staatsanwaltschaft Traunstein übernahm zunächst die Polizei Mühldorf am Inn die Ermittlungen. Diese werden inzwischen von der Kriminalpolizei Mühldorf fortgeführt.

Der Sachverhalt wird im Zuge der Ermittlungen umfassend überprüft, insbesondere auch dahingehend, ob dem Zusammenstoß ein verbotenes Kraftfahrzeugrennen vorangegangen war und ob der Verstorbene eine Fußgängerampel bei Rotlicht überquert hat.

Mit richterlichen Beschlüssen wurden deshalb am 10. Februar 2021 mehrere Durchsuchungen vollzogen. Dabei kam es unter anderem zur Sicherstellung diverser Speichermedien und eines weiteren Pkw. Gegen die beiden Pkw-Führer wird unter allen rechtlichen Gesichtspunkten, insbesondere wegen fahrlässiger Tötung und der Teilnahme an einem verbotenen Kraftfahrzeugrennen, ermittelt. Die Führerscheine der beiden Beschuldigten – beide Männer stammen aus dem Landkreis Mühldorf und sind 21 Jahre alt – wurden sichergestellt.