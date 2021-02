Erneuter Wintereinbruch Hoher Schaden bei Unfällen in Waldkraiburg und Aschau am Inn

Die einsetzenden Schneefälle und die damit verbundenen glatten Straßen sorgten am Mittwochabend, 10. Februar 2021, für Unfälle in der Region.

Waldkraiburg/Aschau am Inn. Am Mittwoch, um 17.35 Uhr, fuhr eine 20-jährige Frau aus Mühldorf am Inn mit ihrem BMW auf der Staatsstraße von Waldkraiburg in Richtung Ampfing. Auf der winterglatten Fahrbahn rutschte das Heck ihres Pkw nach rechts in das Bankett. Das Auto der 20-Jährigen drehte sich und schleuderte in den Gegenverkehr. Dabei touchierte sie den Hyundai einer 64-jährigen Pkw-Lenkerin aus Waldkraiburg. Dieser Wagen kam ebenfalls ins Schleudern und stieß mit dem Heck in eine Leitplanke. Der BMW rutschte noch in ein zweites entgegenkommendes Fahrzeug – ein Toyota eines 21-jährigen Waldkraiburgers. Alle Unfallbeteiligten wurden leicht verletzt durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der entstandene Schaden wird auf ca. 19.000 Euro beziffert.

Am Mittwochabend, gegen 19.15 Uhr, fuhr eine 18-jährige Kraiburgerin mit ihrem Ford auf der Staatsstraße von Aschau am Inn kommend in Richtung Waldkraiburg. Aufgrund der Straßenglätte konnte sie am Kreisverkehr ihren Wagen nicht mehr abbremsen und rutschte gegen die rechte hintere Seite des Volvo eines 21-jährigen Waldkraiburgers, der gerade durch den Kreisverkehr fuhr. Durch den Zusammenstoß geriet der Ford der Unfallverursacherin in den Straßengraben. Verletzt wurde niemand. Der Schaden wird auf 4.500 Euro geschätzt.